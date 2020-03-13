New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından... - Son Dakika

New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından...

35 dakika önce

NEW New York'taki Filipinler Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, bir diplomatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kapatıldı.

New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından..., System.String[]

NEW New York'taki Filipinler Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, bir diplomatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kapatıldı.

Filipinler BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 9 Mart'ta BM'de toplantıya katılan bir diplomatın ertesi gün rahatsızlandığı için doktora gittiği ve yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Filipinler Daimi Temsilciliğinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı, bütün diplomatların kendilerini karantinaya aldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler, Filipinler, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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