New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

19.05.2021 07:13
New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi, System.String[]

NEW New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

NEW New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Manhattan 2. Cadde'deki Başkonsolosluk binası önünde toplanan göstericiler, özgür Filistin çağrısı yapan ve işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesine yönelik pankartlar taşırken, New York polisi (NYPD) İsrail Başkonsolosluğunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Göstericiler adına konuşan aktivist Lamis Deek, "Amerika'nın biz Filistinlilere yapılan soykırımı fonlamaktan vazgeçmesini istiyoruz. Bu uluslararası hukuka göre illegaldir. Uluslararası Suç Mahkemesi tarafından yapılan savaş suçları soruşturması esnasında bile İsrail askeri müdahaleye devam edebiliyor. Uluslararası toplumu umursamıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de New York'un dışında, Atlanta, Houston ve Los Angeles'taki İsrail başkonsolosluklarının önünde de geniş katılımlı protestolar düzenlendi. Dearborn, Dallas, Baltimore başta olmak üzere birçok şehirde Filistin'e destek gösterileri organize edildi.

ABD'li Yahudilerden, İsrail'e yardımların kesilmesi için imza kampanyası

Yahudi Amerikalılardan oluşan "If Not Now" adlı sivil toplum kuruluşu da İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sonlandırması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını kesmesi çağrısıyla imza kampanyası başlatan organizasyonlar arasında yer aldı.

İnternet sayfalarında, "İsrail işgalini sona erdirmek ve Amerikan Yahudi toplumunu dönüştürmek için bir Yahudi hareketi inşa ediyoruz." mottosunu paylaşan kuruluş, başlattığı imza kampanyası için şöyle çağrıda bulundu:

"ABD askeri fonlarıyla milyarlarca dolar finanse edilen İsrail hükümeti, Filistinli çocukları alıkoyuyor, Filistin topraklarını çalıyor ve Filistinlilerin evlerini yıkıyor. Bugün Kongre üyenize bir mektup yazıp, vergi paralarınızın İsrail'in işlediği insan hakları ihlallerinde kullanılmaması için onları 'Filistinli Çocuklar ve Aileler Yasasını' imzalamaya çağırın."

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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