Son Dakika Haberleri: New York'taki Metropolitan Hapishanesi Şartları Protesto Edildi

New York'taki Metropolitan Hapishanesi Şartları Protesto Edildi

1 saat önce

NEW New York'ta, son bir haftadır elektriklerin kesik olduğu ve ısıtma sisteminin çalışmadığı hapishanedeki mahkum yakınları buradaki koşulları protesto etti.

New York'taki Metropolitan Hapishanesi Şartları Protesto Edildi, System.String[]
NEW New York'ta, son bir haftadır elektriklerin kesik olduğu ve ısıtma sisteminin çalışmadığı hapishanedeki mahkum yakınları buradaki koşulları protesto etti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Brooklyn'deki Metropolitan hapishanesinde (MDC) hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son bir haftada, mahkumların hücrelerinde elektrik olmadığı ve ısıtma sisteminin çalışmadığı belirtildi.

Hapishane önünde toplanan mahkum yakınları, ellerinde "Hapishaneyi kapatın", "MDC'de işkence", "kaloriferleri açın" yazılı dövizlerle cezaevi yönetimine tepki gösterdi.

Hapishaneyi ziyaret eden Kongre üyeleri ise buradaki durumun "kabus" gibi olduğunu ve rahatsızlık duyduklarını söyledi.

New York eyaletinden Temsilciler Meclisi Üyesi Jerrold Nadler, hapishane yetkililerini kınayarak durumun aciliyetine dikkati çekti.

Temsilciler Mecisi Üyesi Demokrat Nydia Velazquez de hücrelerin çok soğuk olduğuna dikkati çekerek, "Işıksız bir dolapta yaşıyorlar gibi." dedi.

Hapishane yetkilileri ise sorunun bir elektrik panelinde çıkan yangından kaynaklandığını ve durumu en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:47 Kaynak: AA

New York, Güncel
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