Müslüman polislerden Pakistan'daki afetzedelere yardım

ABD'de, New York Polis Teşkilatı (NYPD) Müslüman Polisler Derneği üyelerinin sel felaketinde mağdur olan milyonlarca Pakistanlı için topladığı yardımların ilk bölümü, Türk Hava Yollarının (THY) kargo ofisine ulaştırıldı.

Dernek üyeleri tarafından, ağustos ayında Pakistan'ı vuran selden etkilenen insanlar için toplanan giysi ve temizlik malzemeleri, New York John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı'ndaki THY kargo yetkililerine teslim edildi.

Teslimat sırasında Türkiye'nin New York Başkonsolo su Reyhan Özgür ve Pakistan'ın New York Başkonsolosu Ayesha Ali ile Pakistan asıllı New York Belediye Başkanı Kıdemli Danışmanı Ahsan Chughtai ve New York Belediyesi Toplum Savunucu Kashif Hussain de hazır bulundu.

Pakistan'ın New York Başkonsolosu Ali, sel felaketinde 1700'ün üstünde Pakistanlının hayatını kaybettiğine ve 33 milyon kişinin felaketten etkilendiğine işaret ederek New York'tan yapılan yardımın, ülkesi için ne denli önemli olduğunu ifade etti.

Ali, "Pakistan'a bu ilk sel yardım malzemesi sevkiyatımızın sağlanmasında aracı olan meslektaşım ve yakın arkadaşım Türk Başkonsolosu'na çok minnettarım. Yardım paketlerini Pakistan'a ücretsiz götüren Türk Hava Yollarına da özel teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Özgür de Türkiye'nin ve THY'nin her türlü felakette "kardeş ülke Pakistan'a yardım elini uzattığını" hatırlatarak sel felaketini öğrendiklerinde duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Başkonsolos Özgür, "Geçmişten bu yana iyi ilişkilere sahip olduğumuz NYPD bünyesindeki Müslüman Polisler Derneğinin topladığı yardım malzemelerini, THY kargosuyla salı günü Pakistan'ın Karaçi şehrine ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

Yardımlar devam edecek

NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana ise Pakistan'daki sel felaketinde milyonlarca insanın evlerinin su altında kaldığını ve her türlü yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek bu insanlık dramına kayıtsız kalamadıklarını, ilk kargonun ardından New York'tan yardım göndermeye devam edeceklerini söyledi.

Rana, yardım kargosunun Pakistan'a ücretsiz ulaşmasına aracılık eden Başkonsolos Özgür ve THY'ye ayrı bir teşekkürü borç bildiklerini kaydetti.

NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkan Yardımcısı Başkomiser Ali Hammutoğlu da New York'un üç ayrı noktasında teslimat merkezleri oluşturduklarını, kısa sürede tahminlerinden çok daha fazla yardım malzemesi toplandığını anlattı.

Derneğin tek Türk yöneticisi Hammutoğlu, bir sonraki kargoda, ilk yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20 tonluk tıbbi malzemenin de Pakistan'daki afetzedeler için yola çıkacağını duyurdu.