Son Dakika Haberleri: New York'taki pastane çalışanı 90 bin dolarlık kek çalıp karaborsada sattı
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New York'taki pastane çalışanı 90 bin dolarlık kek çalıp karaborsada sattı

1 saat önce

New York'ta bir pastane, tanesi 90 dolar (yaklaşık 500 TL) olan ev yapımı lüks keklerden çalıp karaborsada sattığı gerekçesiyle bir çalışanını mahkemeye verdi. Söz konusu ürün New York Times gazetesi tarafından 'şehrin en iyi 2'inci keki olarak' lanse edilmişti.

New York'taki pastane çalışanı 90 bin dolarlık kek çalıp karaborsada sattı, System.String[]

New York'ta bir pastane, tanesi 90 dolar (yaklaşık 500 TL) olan ev yapımı lüks keklerden çalıp karaborsada sattığı gerekçesiyle bir çalışanını mahkemeye verdi. Söz konusu ürün New York Times gazetesi tarafından 'şehrin en iyi 2'nci keki olarak' lanse edilmişti.


New York'un en işlek noktalarından Rockefeller Center'da hizmet veren Lady M Confections adlı pastane ilginç bir hızsızlık olayıyla gündeme geldi. Şirket yetkilileri, David Lliviganay adlı dağıtım işi yapan çalışanının tanesi 90 dolar olan Tavşan Motifli Özel Milföy Krepi (Rabbit Stamp Signature Mille Crepes) ürününden birkaç ay içerisinde 1020 adet çaldığını ve şirketi 90.000 dolar zarara soktuğunu iddia etti.

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New York Times, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:30 
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