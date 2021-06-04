New York'taki 'stop Erdoğan' yazılı billboardlar için iddianame hazırlandı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren billboard reklamları için 2 FETÖ'cü hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Murat Kaval ve Hafza Girdap hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan 'stop Erdogan' yazılı billboardların hazırlanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ firarileri 2 şüphelinin 'terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bu reklam çalışmasının yapılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, "Dünyaca tanınan, bilinen, takip edilen, en kalabalık, işlek ve popüler meydanlardan biri olan ABD'nin New York eyaletindeki Times meydanının en büyük reklam panolarına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aleyhine yayınlanarak hakaretin belirsiz sayıda pek çok kişi tarafından öğrenilmesinin sağlanması nedeniyle müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek mahiyette olduğu ve suçun alenen işlendiği, böylece tüm dosya kapsamına göre; şüphelilerin üzerine atılı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi. - ANKARA