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New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak - Son Dakika

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak

19.09.2021 14:42

ABD'nin New York kentinde inşa edilen Türkevi'nin açılışı yarın gerçekleşecek. Dünyanın gözünü çevirdiği açılışa resmi ziyaret kapsamında ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İnşasına 2017 yılında başlanan 171 metre yüksekliğindeki Türkevi binasında Türkiye'nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de bulunacak.

New York'un Manhattan bölgesinde Birleşmiş Milletler Binası'nın tam karşısında inşa edilen ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevi'nin (Turkish Center) açılışı yarın yapılıyor.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

BİNANIN İNŞASI 2017 YILINDA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapması beklenen binada Türkiye'nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de yar alacak. Binanın inşası Türk ve ABD ortaklığıyla 2017 yılında başlamıştı.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

OSMANLI VE SELÇUKLU MİMARİ ETKİSİ

Koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı bir yıl ertelenen binanın iç tasarımı, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden etkilenerek yapıldı.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

NEW YORK'UN İKONİK BİNALARINDAN OLMAYA ADAY

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası New York'un ikonik binalarından biri olmaya aday.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

TÜRK HİLALİNDEN ESİNLENİLMİŞ KIVRIMLI CEPHE

New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da faaliyete geçmesi beklenen 36 katlı gökdelen, 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türkevi'nde ofis katları, 200 kişilik oditoryum ve sergi salonları bulunuyor.

Binanın mimari tasarımını üstlenen Perkins Eastman şirketinden yapılan açıklamada, "New York'un siluetine çarpıcı bir ekleme olan Türkevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'deki misyonlarını destekliyor" denildi. Şirket, Manhattan'da birçok konsolosluğun bulunduğu caddede inşa edilen Türkevi'nin cephesinin hilalden esinlenerek kıvrımlı şekilde tasarlandığını belirtti.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak

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Son Dakika Dünya New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak - Son Dakika
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