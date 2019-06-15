Son Dakika Haberleri: New York'tan Filistin'e "Banksy'nin Dünyası" Paris'te
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New York'tan Filistin'e "Banksy'nin Dünyası" Paris'te

3 saat önce

Kimliği bilinmeyen dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Londra, Paris, New York ve Batı Şeria'daki grafitilerinin röprodüksiyonları Paris'e taşındı.

New York'tan Filistin'e
Kimliği bilinmeyen dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Londra, Paris, New York ve Batı Şeria'daki grafitileri Paris'te yeniden resmedildi.

l'Espace Lafayette-Drouot adlı üç katlı galeride Banksy'nin 100'e yakın eseri 1200 metrekarelik alanda ziyaretçilere açıldı. Sergide Banksy'ye ait yüksek beton duvarlara çizili 42 fresk sergileniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:23 
Londra, Batı Şeria, New York, Paris, Kültür Sanat
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