New York'tan Filistin'e "Banksy'nin Dünyası" Paris'te
3 saat önce
Kimliği bilinmeyen dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Londra, Paris, New York ve Batı Şeria'daki grafitilerinin röprodüksiyonları Paris'e taşındı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:23
Kimliği bilinmeyen dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Londra
, Paris
, New York
ve Batı Şeria
'daki grafitileri Paris'te yeniden resmedildi.
l'Espace Lafayette-Drouot adlı üç katlı galeride Banksy'nin 100'e yakın eseri 1200 metrekarelik alanda ziyaretçilere açıldı. Sergide Banksy'ye ait yüksek beton duvarlara çizili 42 fresk sergileniyor.
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