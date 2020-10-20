New York'tan, Pennsylvania'dan gelenlere Kovid-19 karantinasına girme şartı - Son Dakika

New York'tan, Pennsylvania'dan gelenlere Kovid-19 karantinasına girme şartı

20.10.2020 22:31
New York'tan, Pennsylvania'dan gelenlere Kovid-19 karantinasına girme şartı, System.String[]

NEW ABD'de New York eyaleti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış görülen komşusu Pennsylvania'dan gelenlere karantinaya girme şartı getirdi.

NEW ABD'de New York eyaleti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış görülen komşusu Pennsylvania'dan gelenlere karantinaya girme şartı getirdi.

New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, virüs sayısı yükselen komşu eyalet Pennsylvania'dan New York'a gelenlere karantinaya girme zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Vaka sayıları artan diğer komşu eyaletler New Jersey ve Connecticut'un da karantina şartlarına uyduğuna dikkat çeken Cuomo, "Ancak bu eyaletlere karantina uygulamak pratikte mümkün değil. Birinde yaşayıp diğerinde çalışan çok fazla insan var." ifadelerini kullandı.

Cuomo, zorunlu olmadıkça New York ile komşu eyaletler arasındaki seyahatlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

New York'tan diğer eyaletlere Kovid-19 karantinası

ABD'de "üç komşu eyalet" (Tri-state) olarak bilinen New York, New Jersey ve Connecticut, 24 Haziran'da, ülkedeki Kovid-19 vakalarının arttığı eyaletlerden gelen kişilere 14 gün karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Üç eyalet valisi tarafından yapılan ortak açıklamada, 14 günlük karantinanın enfeksiyon oranı son 7 günde 100 binde 10 olan veya nüfusunun yüzde 10'u pozitif çıkan eyaletlerden gelenlere uygulanacağını belirtilmişti.

ABD'de Kovid-19 salgınının patlak verdiği mart, nisan ve mayıs aylarında New York ve New Jersey virüsten en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyordu.

Günlük Kovid-19 verilerinin toplandığı 'Worldometer' sitesine göre, New York 522 binden fazla vaka ile ülke genelinde 4. sırada yer alırken, 33 bin 500'den fazla can kaybı ile salgından hala en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania, New Jersey, New York, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'tan, Pennsylvania'dan gelenlere Kovid-19 karantinasına girme şartı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında doktorun dansı tepki çekti Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki İHA'yı düşürdü Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var         
22:18
Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yendi Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yendi         
22:01
Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı         
21:45
Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi         
21:42
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti         
20:23
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek         
19:18
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 22:39:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'tan, Pennsylvania'dan gelenlere Kovid-19 karantinasına girme şartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei