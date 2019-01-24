New York Tekne Fuarı
1 saat önce
- Fuardan detaylar NEW YORK - New York Tekne Fuarı, Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde açıldı.
- Fuardan detaylar NEW YORK - New York
Tekne Fuarı, Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuar, ziyaretçilerden ilgi göldü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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