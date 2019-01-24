Son Dakika Haberleri: New York Tekne Fuarı

New York Tekne Fuarı

1 saat önce

- Fuardan detaylar NEW YORK - New York Tekne Fuarı, Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde açıldı.

- Fuardan detaylar NEW YORK - New York Tekne Fuarı, Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuar, ziyaretçilerden ilgi göldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:13 Kaynak: AA

New York, Güncel
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