New York Tekne Fuarı - Son Dakika

New York Tekne Fuarı
14 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ New York Tekne Fuarı Fuardan görüntüler Teknelerden görüntüler NEW YORK - New York Tekne Fuarı, Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:47 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
New York Tekne Fuarı
Fuardan görüntüler
Teknelerden görüntüler NEW YORK - New York Tekne Fuarı, Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu. Fuarda lüks yatların yanı sıra balıkçı tekneleride sergilendi.
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