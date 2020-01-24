New York Tekne Fuarı - Son Dakika
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New York Tekne Fuarı

14 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ New York Tekne Fuarı Fuardan görüntüler Teknelerden görüntüler NEW YORK - New York Tekne Fuarı, Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

New York Tekne Fuarı

Fuardan görüntüler

Teknelerden görüntüler NEW YORK - New York Tekne Fuarı, Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu. Fuarda lüks yatların yanı sıra balıkçı tekneleride sergilendi.

New York Tekne Fuarı

New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:47 Kaynak: AA
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