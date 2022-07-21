New York Times: ABD'de Evsizlik Krizi Kötüleşiyor - Son Dakika
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New York Times: ABD'de Evsizlik Krizi Kötüleşiyor

21.07.2022 19:41
New York Times: ABD'de Evsizlik Krizi Kötüleşiyor

NEW YORK, 21 Temmuz (Xinhua) -- New York Times gazetesi geçen hafta, Amerika Birleşik Devletleri genelinde barınma merkezlerinde yardım isteyen insanların sayısında bir artış olduğunu, bekleme listelerinin son aylarda ikiye veya üçe katlandığını bildirdi.

NEW YORK, 21 Temmuz (Xinhua) -- New York Times gazetesi geçen hafta, Amerika Birleşik Devletleri genelinde barınma merkezlerinde yardım isteyen insanların sayısında bir artış olduğunu, bekleme listelerinin son aylarda ikiye veya üçe katlandığını bildirdi. "Barınma merkezleri dışındaki evsiz insanların sayısı da muhtemelen artıyor" denilen haberde, "Bunlardan bazıları pandemi başladığından bu yana başkent Washington'dan Seattle'a kadar büyük kentlerde parklarda veya diğer kamuya açık alanlarda çadırlarda yaşıyor" ifadeleri yer aldı. Enflasyon sorunu daha da ağırlaştırıyor. Gazeteye göre, 1986 yılından bu yana en hızlı oranda artan kiralar, ev ve daireleri çoğu Amerikalı için ulaşılmaz hale getirdi. Haberde, "Kriz, daha fazla insanın bu gece nerede uyuyacağını bilmemesi anlamına geliyor. Sokakta yaşamak insanları suça, şiddete ve aşırı sıcak dahil kötü hava koşullarına daha fazla maruz bırakıyor" denildi. Haberde ayrıca, halihazırdaki evsizlik krizinin kökeninde onlarca yıl öncesine dayanan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterince konut inşa etmesini engelleyen politikaların olduğu ve yedi milyon çok düşük gelirli kiracının bütçelerine uygun ev bulmakta zorlandığı ifade edildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel New York Times: ABD'de Evsizlik Krizi Kötüleşiyor - Son Dakika

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