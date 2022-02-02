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New York Times, Bulmaca Oyunu Wordle'ı Satın Aldı - Son Dakika

New York Times, Bulmaca Oyunu Wordle'ı Satın Aldı

02.02.2022 05:20
New York Times, Bulmaca Oyunu Wordle'ı Satın Aldı

Popüler web tabanlı bulmaca oyunu Wordle, New York Times tarafıdnan yedi haneli bir ücret karşılığında satın alındı.

Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülen ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından indirilen bulmaca oyunu Wordle, New York Times'e satıldı.

New York Times, 2014'te The Mini Crossword'ü, ardından Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles ve Vertex'in ardından bulmaca oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek kütüphanesini genişletmiş oldu.

New York Times, Bulmaca Oyunu Wordle'ı Satın Aldı

New York Times'ın yaptığı açıklamaya göre; New York Times, Wordle'ı satın aldığı resmi olarak duyurdu. Satın alma için ödenen ücret net açıklanmasada, yedi haneli düşük bir ücrete satın aldıkları belirtildi. Satın alımın ardından kelime bulmaca oyunu Wordle, ücretsiz bir oyun olarak kalmaya devam edecek açıklaması yapıldı.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji New York Times, Bulmaca Oyunu Wordle'ı Satın Aldı - Son Dakika


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