New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı - Son Dakika
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New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı

27.02.2022 01:00
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı

Yeni yapılan iki uluslararası araştırma, Kovid-19'un kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ortaya koydu.

Yeni yapılan iki uluslararası araştırma, Kovid-19'un kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ortaya koydu.

New York Times gazetesi, Kovid-19'un kaynağına ilişkin henüz yayınlanmamış iki yeni uluslararası çalışmaya dayandırarak bir haber geçti.

Haberde, araştırmalarda söz konusu araştırmalarda Kovid-19'un kaynağının "çok açık bir şekilde" Vuhan'daki hayvan pazarı olduğu ve virüsün Çin hükümetine bağlı laboratuvardan çıkmadığının belirtildiği aktarıldı.

Arizona Üniversitesi Biyoloğu ve söz konusu iki çalışmanın yazarı Michael Worobey, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tüm kanıtlara baktığınızda, salgının Vuhan'daki hayvan pazarından çıktığını gayet açıkça görürsünüz." ifadesini kullandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, New York, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı - Son Dakika


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