New York Times, İran'da düşürülen yolcu uçağının füzelerle vurulma anını paylaştı

İran'da Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 8 Ocak sabahı başkent Tahran civarında füzelerle vurulma anını gösteren bir videonun görüntüleri ortaya çıktı.



New York Times gazetesi, 30 saniye arayla iki füzenin yolcu uçağını vurduğu görüntüleri paylaştı. Söz konusu füzelerin İran ordusuna ait askeri bir birlikten uçağın düşürüldüğü noktaya 8 kilometre uzaktan atıldığı ifade belirtildi. Görüntülerde iki füzenin rampadan fırlatılma süreci ve yolcu uçağını vurduğu an kolaylıkla görülebiliyor.