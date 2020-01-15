New York Times, İran'da düşürülen yolcu uçağının füzelerle vurulma anını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya New York Times, İran'da düşürülen yolcu uçağının füzelerle vurulma anını paylaştı - Son Dakika Dünya

New York Times, İran'da düşürülen yolcu uçağının füzelerle vurulma anını paylaştı

6 saat önce

İran'da Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 8 Ocak sabahı başkent Tahran civarında füzelerle vurulma anını gösteren bir videonun görüntüleri ortaya çıktı. New York Times gazetesi, 30 saniye arayla iki füzenin yolcu uçağını vurduğu görüntüleri paylaştı

New York Times, İran'da düşürülen yolcu uçağının füzelerle vurulma anını paylaştı, System.String[]

İran'da Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 8 Ocak sabahı başkent Tahran civarında füzelerle vurulma anını gösteren bir videonun görüntüleri ortaya çıktı.


New York Times gazetesi, 30 saniye arayla iki füzenin yolcu uçağını vurduğu görüntüleri paylaştı. Söz konusu füzelerin İran ordusuna ait askeri bir birlikten uçağın düşürüldüğü noktaya 8 kilometre uzaktan atıldığı ifade belirtildi. Görüntülerde iki füzenin rampadan fırlatılma süreci ve yolcu uçağını vurduğu an kolaylıkla görülebiliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

New York Times, Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Instagram, ABD'nin İran'a yaptırımları kapsamında 'Süleymani'ye destek' mesajlarını kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Trump 7 ay önce planladı Hakkari'de ayağında 'iran 2018' yazılı halka bulunan güvercin yakalandı ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu

Son Dakika Haberleri
18:28 Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında! Canlı anlatım - Son Dakika Haber
18:28 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika Haber
18:26 Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber
18:24 BBP Genel Başkanı Destici, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika Haber
18:23 Rabia Naz dosyasını araştıran amir: Kızımızın vücudunda darbe belirtisi yok - Son Dakika Haber
18:03 Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika Haber
18:00 Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:29:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: New York Times, İran'da düşürülen yolcu uçağının füzelerle vurulma anını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]