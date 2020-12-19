New York Times IŞİD'le ilgili podcast serisi Caliphate'teki 'hatalar ve tutarsızlıklar' nedeniyle bir ödülü geri verdi

New York Times gazetesi, Caliphate (Halife) adlı IŞİD'in konu edildiği podcast serisinde tutarsızlık ve hatalar olduğu gerekçesiyle bir ödülü iade etti.

İki aylık soruşturma sonunda gazete, Caliphate adlı podcast'ın editoryal standartlarına uymadığına hükmetti.

Podcast serisi 2018 yılında yayına girmişti. Serinin odağındaki isim Shehroze Chaudhry, 'Suriye'ye gidip IŞİD'e katıldığını' iddia ediyordu.

Ama New York Times, Cuma günkü açıklamasında Chaudhry'nin IŞİD'le ilişkisine dair 'gerçek dışı beyanatlar' tespit edildiğini söyledi.

Bu karar sonucunda gazete podcast'a daha önce verilen Peabody Ödülü'nü iade etti. Yurtdışı Basın Kulübü (The Overseas Press Club) da, podcast'ın yapımcılarına verilen Lowell Thomas Ödülü'nü feshettiğini duyurdu.

New York Times Genel Yayın Yönetmeni Dean Basquet, Cuma günü yayınlanan bir podcast'ta hatanın yalnızca bir muhabirden kaynaklanmadığını, 'kurumsal bir hata olduğunu' söyledi.

Podcast'ı hazırlan ve sunan dört Pulitzer Ödülü finalisti gazeteci Rukmini Callimachi de terörle ilgili konulardan alınıp başka bir göreve atandı.

Callimachi, Twitter hesabından yayımladığı mesajda IŞİD'le ilgili yaptığı haberlerden gurur duyduğunu belirtti ama "Kaçırdıklarımız ve yanlışlarımız için özür dilerim" dedi.

'Uydurma terör faaliyetlerinde bulunma' suçlaması

Gazete Caliphate ile ilgili soruşturmayı, Pakistan doğumlu Chaudhry'nin Eylül ayında Kanada polisi tarafından yakalanıp 'uydurma terör faaliyetlerinden bulunmakla' suçlanması üzerine başlattı.

Kanadalı yayın kuruluşu CBC 2017'de bir haberinde, Chaudhry'nin 'IŞİD rumuzu' olarak belirtilen Abu Huzaifa al Kanada adını kullandı. Haberde Chaudhry, 'görevi gereği bir kişiyi kırbaçladığını ama kimseyi öldürmediğini' öne sürdü.

Chaudhry'nin ifadeleri, muhalefetin neden hala ülkede yaşamasına izin verildiğine dair soru önergesi vermesi üzerine Kanada Temsilciler Meclisi'ne taşındı.

New York Times da 2018'de Chaudhry'yle Caliphate podcast serisi için yapılan röportajı yayınladı. Röportajda Chaudhry IŞİD için insan öldürdüğünü söylüyordu.

Ama gazete yürüttüğü soruşturmada Chaudhry'nin işlediğini söylediği suçların gerçekliğini destekleyecek kanıt bulunmadığı sonucuna vardı.

Gazete, Chaudhry'nin sosyal medya hesabından 'Suriye'de olduğunu iddia ederek' paylaştığı en az bir fotoğrafın da Rus Tass haber ajansına ait bir fotoğrafın kopyası olduğunu söyledi. Diğer fotoğrafların da iddiasını ortaya attığı tarihten bir yıl önce Suriyeli muhalifler tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

New York Times'a göre, Kanadalı ve Amerikalı yetkililer, Chaudhry'nin "Suriye'ye hiçbir zaman gitmediğine ve bir yalancı olduğuna, bu yalanları da Toronto'nun küçük bir kasabasındaki hayatından bir kaçış olarak gördüğü için ortaya attığına inanıyor."

Toronto yakınlarındaki Oakville'deki bir aile restoranında çalışan Chaudhry kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmadı.

New York Times'a konuşan avukatı, Chaudhry'nin suçlu olmadığını ve 'uydurma terör faaliyetlerinde bulunma' suçlaması yöneltilmesi halinde itiraz edeceklerini söyledi. Chaudhry, hakkında yasal işlem başlatılır ve suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.