New York Times: Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

New York Times: Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı

21.10.2020 10:37
New York Times: Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı, System.String[]

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir Çin bankasında hesabı olduğunu yazdı ve başkanın bu hesabın varlığını kabul ettiğini belirtti.

ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesine göre, Başkan Donald Trump, bir Çin bankasında hesabı olduğunu kabul etti.

Gazete, Trump International Hotels Management şirketine ait hesaptan 2013 ve 2015 yıllarında Çin'e vergi ödendiğini yazdı.

Trump'ın bir sözcüsü, hesabın " Asya'daki otelcilik işleri potansiyelini keşfetmek" için açıldığını söyledi.

ABD şirketlerinin Çin'le iş yapmasına şiddetle karşı olan Trump, iki ülke arasında ticaret savaşı başlatmıştı.

New York Times, hesabın varlığını Trump'ın vergi kayıtlarına ulaştıktan sonra açıkladı. Bu kayıtlar hem Trump hem de şirketiyle ilgili finansal bilgileri içeriyor.

'ABD'de sadece 750 dolar vergi ödemişti'

NYT, daha önceki haberlerinde Donald Trump'ın başkan olduğu 2016'da ve 2017'de ABD'de sadece 750 dolar gelir vergisi ödediğini duyurmuştu.

Gazeteye göre Çin bankasındaki hesaptan ise bu ülkede 188 bin 561 dolar vergi ödendi.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'ın Çin politikalarını eleştiriyor.

Donald Trump yönetimi özellikle Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin'le ticari ilişkilerini hedef alıyor.

Trump'ın avukatlarından Alan Garten, NYT'ye Trump International Hotels Management'ın ABD'de de şubeleri olan bir Çin bankasında yerel vergileri ödeyebilmek için hesap açtığını söyledi.

Garten, "Hiçbir anlaşma, işlem ya da başka bir iş faaliyeti yapılmadı ve 2015'ten beri hesapta hiçbir hareket olmadı. Hesap hala açık olmasına rağmen başka hiçbir amaç için kullanılmadı" dedi.

Trump'ın hem ABD'de hem de başka ülkelerde işletmeleri var. Bunlar arasında İskoçya ve İrlanda'da golf tesisleri ve beş yıldızlı otelleri zincirleri de bulunuyor.

New York Times'a göre Trump'ın Çin, İngiltere ve İrlanda'da banka hesapları var.

Trump, Ağustos'ta fabrikalarını Çin'den taşımaları için ABD firmalarına vergi teşvikleri önermek istediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı ayrıca Çin'de faaliyette bulunan şirketlerin ABD hükümetiyle sözleşmelerinin iptal edileceği tehdidinde bulunmuştu.

Trump, 10 ayda 10 milyon kişi için istihdam yaratma vaadinde bulunduğu bir konuşmasında "Çin'e bağımlılığımızı sona erdireceğiz" demişti.

Gazetenin ulaştığı vergi kayıtları, Trump'ın Çin'de projeler alabilmek için kurulan beş küçük şirkete yıllar içinde en az 192 bin dolar yatırım yaptığına işaret ediyor.

Bu şirketlerin kayıtlarında 2010'dan itibaren vergi ödemeleri ve diğer harçlar için 2018'e en az 97 bin 400 dolar harcama yapıldığı görülüyor.

Ancak ABD'de Başkanı'nın Çin'le ilgili planlarının büyük bölümünü, THC China'nın doğrudan sahibi olduğu Trump International Hotels Management üzerinden yürüttüğü belirtiliyor.

New York Times: Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya New York Times: Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

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