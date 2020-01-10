New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti

36 dakika önce

New York Times, Ukrayna'nın Kiev kentine gitmek üzere İran'dan havalanan yolcu uçağının bombalandığını iddia ettiği görüntüleri yayınladı. Görüntülerde uçağın düşmeden önce havada alev topuna döndüğü görülüyor.

New York Times gazetesi, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren görüntülere ulaştı.

NEW YORK TİMES'A GÖRE İRAN'A AİT FÜZEYLE VURULDU

New York Times'ın haberine göre, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı Tahran'dan havalandıktan dakikalar sonra İran'a ait bir füzeyle vuruldu.

İDDİAYA GÖRE, UÇAK KISA BİR SÜRE UÇTUKTAN SONRA ALEV ALARAK DÜŞMÜŞ

Haberde, gazetenin ulaştığı görüntülerde uçağın Tahran Havalimanı yakınlarında Parand kenti üzerinde İran'a ait bir füzeyle vurulduktan sonra düştüğünün yer aldığı belirtildi. Füzenin Ukrayna uçağına isabet etmesinin ardından uçakta küçük bir patlama yaşandığı öne sürülen haberde, uçağın kısa bir süre uçtuktan sonra havalimanına dönüş yaparken alev alarak düştüğü kaydedildi.

176 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, önceki sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

AMERİKALI YETKİLİLER VE KANADA BAŞBAKANI DA AYNI İDDİADA BULUNDU

ABD medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürmüştü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti
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New York Times, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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