New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

NEW New York'ta,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yılı vesilesiyle tören düzenlendi.

New York'ta Türkevi'nde, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'de vatan savunması yapanların kahramanlıklarına değinerek, "Vatanımızı, bağımsızlığımızı muhafaza edebilmek için büyük bedeller ödedik. Onların fedakarlıklarını unutmamalıyız." dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Savaşı'ndaki rolüne değinen Özgür, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılışla, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de hizmete girdiği haberini Türk Amerikan toplumuyla paylaştı.

Başkonsolos Özgür, 18 Mart vesilesiyle, 1. Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, PKK, ASALA gibi terör örgütleriyle mücadelede ve FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan savunması için canlarını feda eden asker, sivil ve diplomat şehitleri minnetle andığını ifade etti.

18 Mart'ın aynı zamanda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olduğunu vurgulayan Özgür, "İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü vesilesiyle milli şairimiz Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Özcan Kuzey'in, Çanakkale Savaşı'nın seyrine dair detaylı bilgiler aktardığı görsel destekli sunum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanıtıldığı kısa tanıtım filmi büyük beğeni topladı.

Atatürk Okulu ve Cumhuriyet Okulu öğrencilerinin de şiirler okuduğu törende, KKTC'nin New York Temsilcisi Mehmet Dana, daimi temsilcilik ve konsolosluk görevlileri ile Türk vatandaşları hazır bulundu.