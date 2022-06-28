New York Türkevi'nde Osmanlı-Türk klasik ve tasavvuf müziği dinletisine büyük ilgi - Son Dakika
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New York Türkevi'nde Osmanlı-Türk klasik ve tasavvuf müziği dinletisine büyük ilgi

28.06.2022 19:28
New York Türkevi'nde Osmanlı-Türk klasik ve tasavvuf müziği dinletisine büyük ilgi

NEW New York Türkevi'nde düzenlenen Osmanlı-Türk klasik ve tasavvuf müziği dinletisi, yerli ve yabancı konukların büyük beğenisini topladı.

NEW New York Türkevi'nde düzenlenen Osmanlı-Türk klasik ve tasavvuf müziği dinletisi, yerli ve yabancı konukların büyük beğenisini topladı.

New York Başkonsolosluğunun himayesinde, New York Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen programda ABD'de yaşayan Türk sanatçıların icra ettiği müzik dinletisi, salonu tamamen dolduran ve yarıya yakını Amerikalı müzikseverlerden oluşan seyirciden alkış aldı.

Programın ilk bölümünde Emerson College ve Brown Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan udi, besteci ve icracı Mehmet Ali Sanlıkol ile ABD'de etnomüzikoloji üzerine yüksek lisans eğitimine devam eden ney sanatçısı ve icracı Rıdvan Aydınlı, Osmanlı dönemi Türk müziği eserlerinden örnekler sundu.

Grammy Ödülleri'nde finale kalan eserine de yer verdi

Sanlıkol, Grammy Ödülleri finalinde ilk 5'e kalan Dreams and Prayers (Rüyalar ve Dualar) albümündeki "Vecd" isimli eserini de müzikseverlerle paylaştığı gecede müzik kariyeriyle ilgili anısına da yer verdi.

ABD'ye 22 yıl önce caz eğitimi için geldiğini söyleyen Sanlıkol, bir süre sonra keskin bir dönüşle başta kendini çok uzak hissettiği Türk müziğine yöneldiğini, ud çalmayı da ABD'de öğrendiğini ifade etti.

Sanlıkol ve Aydınlı, müzikseverlere tasavvuftan türkülere uzanan bir yelpazede müzik ziyafeti sundu.

MEB burslusu öğrenciler de sahnede yer aldı

New York Eğitim Ataşeliğinin Amerika Türk Müziği Kültürü ve Müzisyenleri Derneğinin (ATMCMA) destekleriyle hazırladığı gecede, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) iki burslu öğrencisi de dinletinin ikinci bölümünde usta sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı.

Nihavend, şehnaz ve hicaz ilahilerin yer aldığı bölümde, Drexel Üniversitesinde MEB bursuyla doktora eğitimlerine devam eden Ali Vala Mızrak ve Abdullah Haris Toprak da ATMCMA üyesi Fatih Ergün ile birlikte Sanlıkol ve Aydınlı'ya eşlik etti.

Gecede New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türk müziğinin değerli sanatçılarını Türkevi'nde misafir etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal, müziğin eğitimdeki yeri ve önemine vurgu yaptığı konuşmasında Türk müziğinin ABD'de icra edilmesi ve tanıtılması adına bu tarz programların gerçekleşmesi için her zaman mesai harcamaya hazır olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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