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New York Uluslararası Havacılık Fuarı - NEW

14 dakika önce

-"New York Uluslararası Havacılık Fuarı"na hazırlık NEW YORK - 24-25 Ağustos tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan "New York Uluslararası Havacılık Fuarı" öncesi fuarda yer alan hava araçları uçuş gerçekleştirdi.

- "New York Uluslararası Havacılık Fuarı"na hazırlık

NEW YORK - 24-25 Ağustos tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan "New York Uluslararası Havacılık Fuarı" öncesi fuarda yer alan hava araçları uçuş gerçekleştirdi.

New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:21 Kaynak: AA
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