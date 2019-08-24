New York Uluslararası Havacılık Fuarı - NEW
14 dakika önce
-"New York Uluslararası Havacılık Fuarı"na hazırlık NEW YORK - 24-25 Ağustos tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan "New York Uluslararası Havacılık Fuarı" öncesi fuarda yer alan hava araçları uçuş gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:21 Kaynak: AA
- "New York Uluslararası Havacılık Fuarı"na hazırlık
NEW YORK - 24-25 Ağustos tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan "New York Uluslararası Havacılık Fuarı" öncesi fuarda yer alan hava araçları uçuş gerçekleştirdi.
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