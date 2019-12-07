New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019
6 saat önce
New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019 Fuardaki motosikletler Kasklar Ziyaretçiler Motosikletleri bezle silmeleri NEW YORK - Bu sene 39'ncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı New York Javits Center'da ziyaretçilere kapılarını açtı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:32 Kaynak: AA
New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019
Fuardaki motosikletler
Kasklar
Ziyaretçiler
Motosikletleri bezle silmeleri NEW YORK - Bu sene 39'ncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı New York Javits Center'da ziyaretçilere kapılarını açtı.
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