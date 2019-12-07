Son Dakika Haberleri: New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019
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New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019

6 saat önce

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019 Fuardaki motosikletler Kasklar Ziyaretçiler Motosikletleri bezle silmeleri NEW YORK - Bu sene 39'ncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı New York Javits Center'da ziyaretçilere kapılarını açtı.

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019

Fuardaki motosikletler

Kasklar

Ziyaretçiler

Motosikletleri bezle silmeleri NEW YORK - Bu sene 39'ncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı New York Javits Center'da ziyaretçilere kapılarını açtı.

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019

Motosiklet, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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