New York'un en büyük fuar alanı Kovid-19 hastanesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'un en büyük fuar alanı Kovid-19 hastanesi oldu - Son Dakika

New York'un en büyük fuar alanı Kovid-19 hastanesi oldu

6 saat önce

NEW New York'taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil durum hastanesine dönüştürüldü.

New York'un en büyük fuar alanı Kovid-19 hastanesi oldu, System.String[]

NEW New York'taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil durum hastanesine dönüştürüldü.

New York Valisi Andrew Cuomo'un geçen pazar, Kovid-19 ile etkin mücadele için Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan (FEMA) acil durum hastanelerinin kurulmasını talep etmesi üzerine, ilgililer, New York City'deki (NYC) en büyük sergi sarayı Javits Center'ın hastaneye dönüştürülmesi için çalışmalara başladı.

Vali Adnrew Cuomo'nun yerinde inceleme yaptığı çalışmalar kapsamında, acil durum görevlileri, ABD ordusunun 53. Birlik Komutanlığına bağlı destek tugayı askerlerinin yardımı ile Javits Center'a tıbbi malzeme ve yatakları taşındı.

FEMA tarafından 250 yataklı 4 ayrı acil durum hastanesinin oluşturulacağı 170 bin metrekare alana sahip sergi sarayı, NYC'deki Kovid-19 mücadele merkezi konumunda olacak.

- New York'ta ihtiyacın ancak yarısı kadar yatak var

Vali Cuomo, Albany'de yaptığı basın açıklamasında "Bu tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi" cümlesi ile durumun aciliyetini ifade etti.

Cuomo, salgın teşhisi konulan vatandaşların yaşaması ya da ölmesinin bu acil durum hastanelerinin kurulmasına bağlı olduğunu savunmuştu.

Mevcut durumda 53 bin yatak kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Cuomo, salgının yayılma hızı göz önüne alındığında bu kapasitenin 110 bine çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan, California ve New York'un öncülük ettiği 'Evde kal' uygulamasına, Connecticut, Delaware, Ilionis, Indiana, Louisiana, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Ohio ve West Virginia olmak üzere on eyalet daha katıldı.

Kovid-19 salgının ABD'de en yoğun görüldüğü eyalet olan New York'ta son verilere göre vaka sayısı 21 bine yaklaşırken (20 bin 875) ölüm rakamı 125. New York City özelinde ise bu rakamların 12 bin 305 vaka ve 98 ölüm şeklinde yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi         
23:12
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak         
21:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı         
18:45
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı         
12:48
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız         
12:44
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 06:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'un en büyük fuar alanı Kovid-19 hastanesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]