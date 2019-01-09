New York'un en ünlü gökdelenlerinden Chrysler binası satışa çıkarıldı
56 dakika önce
ABD'nin New York kentinde, şehrin en ünlü gökdelenlerinden biri olan Manhattan Adası'nın doğu kısmındaki tarihi Chrysler binasının satışa çıkarıldığı belirtildi.
ABD
'nin New York
kentinde, şehrin en ünlü gökdelenlerinden biri olan Manhattan Adası'nın doğu kısmındaki tarihi Chrysler
binasının satışa çıkarıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:55
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