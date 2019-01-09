Son Dakika Haberleri: New York'un en ünlü gökdelenlerinden Chrysler binası satışa çıkarıldı

New York'un en ünlü gökdelenlerinden Chrysler binası satışa çıkarıldı

56 dakika önce

ABD'nin New York kentinde, şehrin en ünlü gökdelenlerinden biri olan Manhattan Adası'nın doğu kısmındaki tarihi Chrysler binasının satışa çıkarıldığı belirtildi.

New York'un en ünlü gökdelenlerinden Chrysler binası satışa çıkarıldı, System.String[]
ABD'nin New York kentinde, şehrin en ünlü gökdelenlerinden biri olan Manhattan Adası'nın doğu kısmındaki tarihi Chrysler binasının satışa çıkarıldığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:55 

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Chrysler, Ekonomi
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