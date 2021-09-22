Göbeklitepe'yi temsilen, T şekilli P18 dikilitaşının yarı yarıya küçültülmüş kopyası, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Binası'nın bahçesinde sergilenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından, BM binasının bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında dikilitaş replikasını ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Göbeklitepe'deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ziyaret ettiklerini belirtti. Bakan Ersoy, "Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı - Son Dakika