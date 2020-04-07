Son Dakika › Güncel › New York'un Hayırsever Pizzacısı Hastanelere Pizza Dağıtıyor - Son Dakika
New York'un Hayırsever Pizzacısı Hastanelere Pizza Dağıtıyor
12 dakika önce
Hakkı Akdeniz New York'ta Corona virüsü salgını yüzünden 7 pizzacısından 6'sını kapatmak zorunda kalsa da, açık olan tek pizzacısından her gün New York'ta hizmet veren hastanelere, polislere ve evsizlere pizza dağıtıyor.
Hakkı Akdeniz New York'ta Corona virüsü salgını yüzünden 7 pizzacısından 6'sını kapatmak zorunda kalsa da, açık olan tek pizzacısından her gün New York'ta hizmet veren hastanelere, polislere ve evsizlere pizza dağıtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:48
Son Dakika Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek