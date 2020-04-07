New York'un Hayırsever Pizzacısı Hastanelere Pizza Dağıtıyor - Son Dakika

Hakkı Akdeniz New York 'ta Corona virüsü salgını yüzünden 7 pizzacısından 6'sını kapatmak zorunda kalsa da, açık olan tek pizzacısından her gün New York'ta hizmet veren hastanelere, polislere ve evsizlere pizza dağıtıyor.

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