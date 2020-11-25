New York'un ilk Afro-Amerikan belediye başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika

New York'un ilk Afro-Amerikan belediye başkanı hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentinin ilk Afro-Amerikan Belediye Başkanı David Dinkins, 93 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinin ilk Afro-Amerikan Belediye Başkanı David Dinkins, 93 yaşında hayatını kaybetti. ABD'nin New York kentinin ilk Afro-Amerikan Belediye Başkanı David Dinkins'in dün akşam saatlerinde Manhattan'daki rezidansında hayatını kaybettiği açıklandı. New York polisi tarafından yapılan açıklamada, Dinkins'in nefes almakta güçlük çektiğine dair isimsiz bir ihbar alındığı kaydedildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Dinkins'in ölüm haberini doğruladı. Dinkins, 1990-1993 yılları arasında New York'un 106. Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Dinkins, 1927 yılında New Jersey'de dünyaya gelmişti. - NEW YORK

Son Dakika

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim

BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var

Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti