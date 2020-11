New York'un ilk Afro-Amerikan belediye başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'nin New York kentinin ilk Afro-Amerikan Belediye Başkanı David Dinkins, 93 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinin ilk Afro-Amerikan Belediye Başkanı David Dinkins'in dün akşam saatlerinde Manhattan'daki rezidansında hayatını kaybettiği açıklandı. New York polisi tarafından yapılan açıklamada, Dinkins'in nefes almakta güçlük çektiğine dair isimsiz bir ihbar alındığı kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Dinkins'in ölüm haberini doğruladı.

Dinkins, 1990-1993 yılları arasında New York'un 106. Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Dinkins, 1927 yılında New Jersey'de dünyaya gelmişti. - NEW YORK