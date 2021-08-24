Üye Girişi
New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı

24.08.2021 12:21
New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı, System.String[]

ABD'nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo'nun istifa etmesinin ardından yerine geçen Kathy Hochul görevine bugün itibariyle başlarken, New York'un ilk kadın valisi oldu.

ABD'nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo'nun istifa etmesinin ardından yerine geçen Kathy Hochul görevine bugün itibariyle başlarken, New York'un ilk kadın valisi oldu.

ABD'nin New York eyaletinin 57'inci ve ilk kadın valisi Kathy Hochul görevine bugün itibariyle başladı. Eski Vali Andrew Cuomo'nun hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etmesinin ardından 62 yaşındaki Hochul, New York Eyaleti Meclis binasında Başsavcı Janet DiFiore gözetiminde dün gerçekleştirilen kısa bir yemin töreniyle görevi devraldı. Hochul tören sonrası yaptığı açıklamada, görevinin getirdiği sorumluluğun ağırlığını hissettiğini belirterek, "New Yorklulara vali olarak hizmet etmekten gerçekten gurur duyuyorum, onları hayal kırıklığına uğratmayacağım" dedi.

New Yok eyaletine bağlı Buffalo kentinde doğan Hochul, 2015 yılından bu yana vali yardımcılığı görevini yürütüyordu.

"Medya çılgınlığının kurbanı oldum"

Görevdeki son gününde Cuomo, önceden kaydedilmiş bir veda konuşması yayınladı. Konuşmasında 10 yılı aşkın süredir New York Valisi olduğunu belirten Cuomo, "medya çılgınlığının" kurbanı olduğunu savundu. Hakkındaki raporun siyasi olduğunu ileri süren ve sonunda temize çıkacağına inandığını belirten Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini söyledi.

Öte yandan New York Başsavcılığı'nın Cuomo hakkındaki iddiaların yanı sıra hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalanması ve salgına ilişkin verileri değiştirmesi iddialarıyla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

Cuomo'nun istifa süreci

Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla hazırlanan 168 sayfalık soruşturma raporu geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, raporda Cuomo'nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti. 2011 yılından bu yana New York Valisi olarak görev yapan Demokrat Cuomo, taciz iddialarının ardından azil süreciyle yüzleşmek yerine istifa etmeyi seçmişti. İstifa etmesine rağmen yanlış bir şey yapmadığını çok kez dile getiren Cuomo, taciz iddialarını reddetmişti. Hem erkek hem de kadınları "rastgele" olarak kucakladığını ve öptüğünü kabul eden Cuomo, bu konuda "tam sorumluluğu" kabul ettiğini açıklamıştı.

Taciz iddialarında bulunan kadınlara teşekkür etmişti

Hakkında taciz iddiasında bulunan kadınlara teşekkür eden Cuomo, "Bir adım öne çıkmak kolay değil ama önemli bir hizmette bulundunuz. Hem bana hem de başkalarına önemli bir ders verdiniz. Kişisel sınırlar genişletilmeli ve korunmalıdır" demişti.

Cuomo ayrıca, kendisine yönelik soruşturmanın "siyasi güdümlü" olduğunu aktarmış, "Ben bir New Yorkluyum, ben bir savaşçıyım ve içgüdüm bu tartışmalara göğüs germek. Çünkü bunun politik olarak motive edildiğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"En iyi yol, kenara çekilmek"

"New York sertliği New York'u sevmek demektir ve New York'u seviyorum. Hiçbir şekilde yararsız olmak istemem. Sanırım, şartlar göz önüne alındığında, şu anda en iyi yol, kenara çekilmek" ifadelerini kullanan Cuomo, görevinden istifa ettiğini ve 14 gün içinde koltuğunu bırakacağını söylenmişti. - NEW YORK

New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı
New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı
New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı
New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı
New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı
New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, İstifa, Taciz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı - Son Dakika


Son Dakika

Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu 12:27 Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Yangın çıkan evde Kiracı, demir korkuluklar sökülerek kurtarıldı 12:08 Yangın çıkan evde Kiracı, demir korkuluklar sökülerek kurtarıldı Irak'ın kuzeyin bölgesinde bulunan Asos'a hava harekatı! Operasyonda 28 hedef imha edildi 12:04 Irak'ın kuzeyin bölgesinde bulunan Asos'a hava harekatı! Operasyonda 28 hedef imha edildi
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız 11:51 Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor 11:36 Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi 11:08 Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi
Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi 10:13 Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin 10:00 Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin

Son Dakika Haberleri
12:27 Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu
12:22 "Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor
12:08 Şarkıcı Begüm Polat, komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı! Mendil satan çocuklar yüzünden tartıştılar
12:08 Yangın çıkan evde Kiracı, demir korkuluklar sökülerek kurtarıldı
11:55 Yeni Zelandalı Bakan Chris Hipkins'in gafı sosyal medyada gündem oldu
11:54 Türkiye'nin yeni atağı olan ''Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"nin tanıtımı yapıldı: 2025'e kadar 50 bin istihdam sağlanacak
11:51 Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız
11:49 Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı,
11:17 Korkutan haber günler sonra öğrenildi! Tecrübeli oyuncu Filiz Akın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu olmuş
11:08 Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi
Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi         
12:32
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Şarkıcı Begüm Polat, komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı! Mendil satan çocuklar yüzünden tartıştılar Şarkıcı Begüm Polat, komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı! Mendil satan çocuklar yüzünden tartıştılar         
12:08
Yeni Zelandalı Bakan Chris Hipkins'in gafı sosyal medyada gündem oldu Yeni Zelandalı Bakan Chris Hipkins'in gafı sosyal medyada gündem oldu         
11:56
Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı, Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı,         
11:49
Korkutan haber günler sonra öğrenildi! Tecrübeli oyuncu Filiz Akın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu olmuş Korkutan haber günler sonra öğrenildi! Tecrübeli oyuncu Filiz Akın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu olmuş         
11:18
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Oyuncu Celil Nalçakan, Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına         
09:56
Biden: Savaşta bize yardım eden Afganları, ABD'deki yeni evlerine davet edeceğiz Biden: Savaşta bize yardım eden Afganları, ABD'deki yeni evlerine davet edeceğiz         
09:55
Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı         
09:48
İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı         
07:28
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu         
21:15
3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları         
17:47
12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti         
17:09
Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum         
17:04
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 12:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement