New York'un "Kalbinde" Binlerce Kişilik Yastık Savaşı

NEW New York 'un ünlü mekanlarından Washington Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yastık savaşı yaptı.Her sene nisan ayında yapılan "Uluslararası Yastık Savaşı Günü" bu sene de New York'ta renkli görüntülere sahne oldu.Washington Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, yastık savaşı yaptı.Etkinlikte New York polisi geniş güvenlik önlemi aldı.