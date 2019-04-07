New York'un "Kalbinde" Binlerce Kişilik Yastık Savaşı
56 dakika önce
NEW New York'un ünlü mekanlarından Washington Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yastık savaşı yaptı.
NEW New York
'un ünlü mekanlarından Washington
Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yastık savaşı yaptı.
Her sene nisan ayında yapılan "Uluslararası Yastık Savaşı Günü" bu sene de New York'ta renkli görüntülere sahne oldu.
Washington Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, yastık savaşı yaptı.
Etkinlikte New York polisi geniş güvenlik önlemi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:13 Kaynak: AA
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