New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez - Son Dakika

New York'un dünyaca bilinen Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda 15 Temmuz, "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) ve "Türkiye Geçilmez" mesajıyla anlatıldı. Led ekranda 15 Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren görüntüler, Times Meydanında 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.