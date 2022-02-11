New York'un yeni uluslararası ilişkiler komiserini diplomatik camiaya Türk Başkonsolos tanıttı - Son Dakika

NEW Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, kentin yeni atanan Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Komiseri Edward Mermelstein'ı, diğer ülkelerin başkonsolosları ile Türkevi'nde bir araya getirdi.

Özgür, Edward Mermelstein onuruna verdiği resepsiyonda, New York'un yeni atanan uluslararası ilişkilerden sorumlu komiserini diplomatik çevreye takdim etti.

Kent yetkilileri ile yabancı diplomatları Türkevi'nde buluşturarak diplomatik köprü rolü gören Özgür, yeni atanan komiseri tebrik etti.

Türkevi'nin kültürel etkinlikler için popüler bir mekan haline geldiğini ve diplomatik camiadaki etkileşim ve işbirliğinin artmasına katkıda bulunduğunu söyleyen Özgür, "Kapılarımız Türk misafirperverliğini deneyimlemek isteyen herkese açık olacak." dedi.

New York'un dünyanın en büyük diplomatik camiasına ev sahipliği yaptığını ve kentin Uluslararası İlişkiler Birimi'nin diplomatlar için şehre açılan kapı olduğunu belirten Özgür, diplomatik camia olarak Edward Mermelstein ile işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

Edward Mermelstein ise Başkonsolos Reyhan Özgür'e misafirperverliği için teşekkür etti.

New York'taki diplomatik camiaya da salgın boyunca kent yetkilileri ile iş birliği dolayısıyla teşekkürlerini sunan Mermelstein, "Sizlerle ortaklığımızın devam etmesini umuyoruz." dedi.