New York Valisi, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'a 1000 ulusal muhafız gönderecek - Son Dakika

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'da güvenliğin sağlanmasına destek amaçlı 1000 ulusal muhafız göndereceğini açıkladı.

Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu.

Vali Cuomo, barışçıl bir geçişin ABD demokrasisinin temel taşı olduğunu ve New York'un Amerikan halkının iradesinin güvenli bir şekilde uygulanmasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basması nedeniyle ara verdiği oturumuna, güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından devam ediyor.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.