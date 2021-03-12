New York Valisi Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı - Son Dakika

New York Valisi Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı

12.03.2021 18:35
New York Valisi Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı, System.String[]

NEW New York Eyalet Meclisinde, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil soruşturması açılmasına karar verildi.

NEW New York Eyalet Meclisinde, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil soruşturması açılmasına karar verildi.

Meclis Başkanı Carl Heastie, Cuomo hakkındaki iddiaları soruşturmak için oluşturulan azil komitesine, ilgili belgeleri toplama, tanıklarla görüşme, mahkeme celbi ve delilleri değerlendirme yetkisi verildiğini söyledi. Heastie, soruşturma komitesine inancının tam olduğunu belirterek "Valiyle ilgili taciz haberleri ciddi." yorumunda bulundu.

New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi, dün yayımladıkları ortak açıklamada, taciz iddiaları üzerine Vali Cuomo'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Eyalet Meclisinin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, 9 Mart'ta, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını duyurmuştu.

Azil davası sürecinde, soruşturma komitesinin incelemesinden sonra Heastie'nin tasarıyı oylama için meclis genel kuruluna getirmesi gerekiyor. Tasarı, 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçerse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo'nun azli için senatonun salt çoğunluğunun "evet" demesi gerekiyor.

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini ifade etmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde 10 Mart'ta yer alan haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini Valilik konutuna çağırarak uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York Valisi Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı - Son Dakika


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