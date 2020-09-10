New York Valisi Cuomo: "Trump'ın başarısız liderliği ve yetersizliği binlerce hayata mal oldu" - Son Dakika

New York Valisi Cuomo: "Trump'ın başarısız liderliği ve yetersizliği binlerce hayata mal oldu"

New York Valisi Andrew Cuomo, "Trump artık ne zaman yalan söylediğini bilmiyor, başarısız liderliği ve yetersizliği binlerce hayata mal oldu.

New York Valisi Cuomo:

New York Valisi Andrew Cuomo, "Trump artık ne zaman yalan söylediğini bilmiyor, başarısız liderliği ve yetersizliği binlerce hayata mal oldu. Şimdi beni eleştiriyor, çünkü ben doğruyu söylüyorum, bunu kaldıramaz" dedi.

Korona virüs salgının merkez üssü ABD'de sular durulmuyor. Salgında en fazla can kaybının yaşandığı New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlik konusunda yetersiz olduğunu öne sürdü. Vali Cuomo, "Trump artık ne zaman yalan söylediğini bilmiyor, başarısız liderliği ve yetersizliği binlerce hayata mal oldu. Şimdi beni eleştiriyor, çünkü ben doğruyu söylüyorum, bunu kaldıramaz" dedi.

Cuomo, "Başkan Trump Covid-19 salgını ile mücadelede liderliğimin 'harika' olduğunu söyledi, çok çalışıyorum ve başarılarım için beni tebrik etti. Öte yandan Gazeteci Bob Woodward'a Amerikalılara Covid-19 hakkında yalan söylediğini ve binlerce hayata mal olduğunu itiraf etti. Bir günde bin Amerikalı, sizin beceriksizliğiniz yüzünden ölüyor" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında eyalette yeni uygulamaların başlayacağını ifade eden Vali, "Belediye otobüsü, metro, tren, taksi ve eyaletler arası yolcu taşımacılığında hiçbir kimse kendilerini kanunların üstüne koyarak ve maske takmayı reddederek diğer insanların hayatını tehlikeye atma hakkı yoktur. İnsanların büyük çoğunluğu buna uyuyor ve onlara teşekkür ediyorum. Korona virüs kurallarını ihlal eden ve şehirde maske takmayanlara 50 dolar para cezası kesilecek" dedi.

Vali Cuomo, New York'ta son 24 saatte 76 bin 813 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve 757 kişide korona virüs tespit edildiğini aktardı. Vali, son 24 saatte 7 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. New York'ta son veriler ile toplam vaka sayısı 474 bin 868'e, toplam can kaybı 33 bin 108'e ulaştı.

Öte yandan ABD genelinde toplam vaka sayısı 6 milyon 576 bin 582'ye, toplam can kaybı ise 196 bin 10'a yükseldi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, New York, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 23:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika New York Valisi Cuomo: 'Trump'ın başarısız liderliği ve yetersizliği binlerce hayata mal oldu' - Son Dakika


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