New York Valisi ve Belediye Başkanı Kovid-19 önlemleri konusunda anlaşamadı - Son Dakika

New York Valisi ve Belediye Başkanı Kovid-19 önlemleri konusunda anlaşamadı

NEW ABD'de, New York (NY) Valisi ve Belediye Başkanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tekrar yükselmesi üzerine alınacak önlemler konusunda anlaşamadı.

New York Valisi ve Belediye Başkanı Kovid-19 önlemleri konusunda anlaşamadı, System.String[]

NEW ABD'de, New York (NY) Valisi ve Belediye Başkanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tekrar yükselmesi üzerine alınacak önlemler konusunda anlaşamadı.

Eyaletin şehir merkezinde, Kovid-19 vaka artışı nedeniyle bazı bölgelerde "okulların ve temel ihtiyaç olmayan iş yerlerinin tekrar kapatılmasına" karar veren Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun isteğine temkinli yaklaşan Vali Andrew Cuomo, iş yerlerinin şimdilik kapatılmasına karşı olduğunu, denetlemeyi Valilik olarak yapacaklarını belirtti.

NY Belediye Başkanı Bill de Blasio, dün yaptığı basın toplantısında, son bir haftada vaka sayısı artışı yüzde 3'ün üzerinde bulunan 9 bölgede okulların ve temel ihtiyaç olmayan iş yerlerinin çarşamba gününden itibaren kapatılması için New York Valiliğinden izin istemişti.

Vali Cuomo ise bugünkü açıklamasında, söz konusu bölgelerdeki okulların çarşambayı beklemeden, salı günü kapatılacağını, henüz virüsün yayma merkezine dönüşmemiş olan iş yerlerinin ise şimdilik açık kalacağını söyledi.

Belediye Başkanı, Valinin insiyatif almasına karşı

Valinin açıklamalarının ardından "Eyalet yasalarına uyacağız." ifadesini kullanan NY de Blasio, bu işletmelerin hemen olmasa da yakında kapatılmasının onaylanmasını beklediğini aktardı.

Vali Cuomo ise ek önlemlerden önce maske zorunluluğu ve sosyal mesafe gibi mevcut uygulamaların yeterince denetlenmesi gereğinin altını çizerek, bu konuda valiliğin inisiyatif alarak yeni adımlar atacağını, NYPD gibi yerel yönetim güçlerininin de desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

De Blasio da şehir merkezinde, NYPD memurlarının ve diğer şehir personelinin eyalet yönetimi altında Kovid-19 önlemleri için denetleme planına sıcak bakmadığını belirtti.

Ayrıca, ibadet merkezlerinin de bir süre gözetlenip, gerekli tedbir alınmaması durumunda tekrar kapatılabileceğini ifade eden Cuomo, salı günü bu konuda özellikle salgın vakalarının yüksek oranda görüldüğü Ortodoks Yahudi cemaati ile görüşmek istediğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Valilik, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 01:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York Valisi ve Belediye Başkanı Kovid-19 önlemleri konusunda anlaşamadı - Son Dakika

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