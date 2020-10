New York Valisinden 10 bin kişilik düğüne iptal - Son Dakika

New York Valisi Andrew Cuomo, Pazartesi günü Brooklyn'de yapılması planlanan 10 bin kişilik düğünü iptal etti.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında New York genelinde alınan önlemleri anlattı. Vali Cuomo, Pazartesi günü Brooklyn'de yapılması planlanan 10 bin kişinin katılması beklenen düğünün gelen ihbarların ardından iptal edildiğini duyurdu. Pandemi nedeniyle yapılmaması gerekenleri tek tek sıralayan Vali Cuomo, "Evlenebilirsiniz ama düğününüze 10 bin kişi davet edemezsiniz" ifadesini kullandı.

Düğün iptali kararının yanı sıra alınan bazı kararları da açıklayan Vali Cuomo, eyaletin bazı bölgelerindeki sinemaların açılabileceğini söyledi. Cuomo, 23 Ekim'den itibaren New York City dışındaki sinema salonlarının yüzde 25 kapasite ile açılacağını dile getirdi. Sosyal mesafe ve diğer önlemlerin devam edeceğini aktaran Cuomo, yüzde 1.1 ortalama ile New York'un en düşük enfeksiyon oranına sahip olduğunu bildirdi. - NEW YORK