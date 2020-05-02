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New York Valisinden "evsizler" açıklaması - NEW
6 saat önce
New York Valisi Andrew Cuomo, Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) bakım tesisini ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında koronavirüs ilgili açıklamalarda bulundu.
New York Valisi Andrew Cuomo, Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) bakım tesisini ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında koronavirüs ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda Cuomo, pandeminin yaşandığı bir ortamda evsizlerin metrolarda uyumalarına izin vermenin onlara iyilik yapmak olmadığının aksine asıl ihtiyaç duydukları hizmetten mahrum kaldıklarından bahsetti. Vali Cuomo, COVID-19 tedbirlerinin evsizlerin metrodan uzaklaştırılmalarını ve gereken yardımları almalarına bir imkan sağlayacağını belirtti. Salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında kentteki metrolarda her gün 01.00-05.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemlerine devam edildiği bilgisini de ayrıca paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:15 Kaynak: AA
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