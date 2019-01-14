Son Dakika Haberleri: New York ve Berlin'de 'Pantolonsuz Metro Günü'

New York ve Berlin'de 'Pantolonsuz Metro Günü'

47 dakika önce

New York ve Berlin'de her yıl düzenlenen 'Pantolonsuz Metro Günü'nde kimi yolcular pantolonları olmadan kimileri de metroya bindikten sonra pantolonlarını çıkararak iç çamaşırlarıyla seyahat etti.

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New York ve Berlin'de her yıl düzenlenen 'Pantolonsuz Metro Günü'nde kimi yolcular pantolonları olmadan kimileri de metroya bindikten sonra pantolonlarını çıkararak iç çamaşırlarıyla seyahat etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:58 

New York, Berlin, Dünya
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