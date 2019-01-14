New York ve Berlin'de 'Pantolonsuz Metro Günü'
47 dakika önce
New York ve Berlin'de her yıl düzenlenen 'Pantolonsuz Metro Günü'nde kimi yolcular pantolonları olmadan kimileri de metroya bindikten sonra pantolonlarını çıkararak iç çamaşırlarıyla seyahat etti.
New York
ve Berlin
'de her yıl düzenlenen 'Pantolonsuz Metro Günü'nde kimi yolcular pantolonları olmadan kimileri de metroya bindikten sonra pantolonlarını çıkararak iç çamaşırlarıyla seyahat etti.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:58
Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu
Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı
"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu
AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı