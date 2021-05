New York ve komşu eyaletleri Kovid-19 kısıtlamalarını mayıs içinde tamamen kaldıracak - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen sene en çok etkilediği eyaletlerden New York (NY), New Jersey (NJ) ve Connecticut (CT) mayıs ortasında tamamen kısıtlamaları kaldıracağını açıkladı.

Birbirine komşu 3 eyalet NY, NJ ve CT yönetimlerinin yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 yasaklarının kaldırılacağı, restoran, mağaza, tiyatro, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi mekanların tam kapasite çalışmasına izin verileceği belirtildi.

New York Valisi Andrew M. Cuomo, Manhattan ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Bugün New York eyaleti için bir kilometre taşı ve önemli bir geçiş anı." ifadesini kullandı.

Cuomo, ekonomik faaliyetleri artırmaya yönelik çaba içerisinde olduklarını, New York şehir metrosunun da 17 Mayıs'tan itibaren 24 saat hizmete döneceğini bildirdi.

Vali, New York'taki işletmelerde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez'inin (CDC) gerekli gördüğü en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulamasına ise devam edileceğini kaydetti.