New York ve New Jersey bölgesine mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

NEW ABD'de "tri-state" olarak bilinen kuzeydoğu eyaletleri New York, New Jersey ve Connecticut bölgesine kış mevsiminin ilk karı yağdı.

Dün gece yarısına doğru başlayan kar, bu sabah saatlerine kadar devam etti.

Hafta başı Maryland ve Virginia eyaletlerinde etkisini gösteren kar yağışından sonra ülkenin kuzeydoğu bölgesine yağan ikinci önemli kar yağışı oldu.

New York içinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken Long Island ve New Jersey'nin bazı bölgelerinde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

New Jersey Valisi Phil Murphy, dün gece 22.00'de eyalette acil durum ilan ederek "Eğer uzaktan çalışma veya ise geç gitme imkanınız varsa, sabah trafiğine girmemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz." çağrısında bulundu.

New Jersey'de bugün için kar yağışından dolayı okullar tatil edildi, New York'ta ise okulların açık kalması kararlaştırıldı.

Kar yağışı, özellikle New York şehrinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna ve metro gibi toplu taşıma araçlarında gecikmelere neden oldu, bölgedeki havalimanlarında da yüzlerce uçuş iptal edildi, bazı uçak seferleri ertelendi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, buzlu hava koşullarının gün boyunca devam edeceğini, kar yağışının Rhode Island, Massachusetts ve Maine gibi kuzey eyaletlerde etkisini sürdüreceğini bildirdi.