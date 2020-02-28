New York ve New Jersey'deki camilerde eller Mehmetçik için duaya kalktı - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York ve New Jersey'deki camilerde eller Mehmetçik için duaya kalktı - NEW - Son Dakika

New York ve New Jersey'deki camilerde eller Mehmetçik için duaya kalktı - NEW

2 gün önce

İslam aleminde mübarek "üç ayların" habercisi Regaib Kandili, Türk Amerikan toplumu tarafından camilerde yapılan programlarla idrak edildi.

İslam aleminde mübarek "üç ayların" habercisi Regaib Kandili, Türk Amerikan toplumu tarafından camilerde yapılan programlarla idrak edildi. Türk vatandaşları kandil programı sonrası yaptığı dualarda Mehmetçiği ve İdlib şehitlerini de unutmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Türk vatandaşları, Regaib Kandili için camilerde yapılan programlara yoğun katılım gösterdi. Programlarda üç ayların idraki ile birlikte müslümanların birlik beraberlik içinde olması gereğine vurgulanarak, İdlib şehitlerimiz ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için de dualar edildi.

New York'un Brooklyn şehrinde bulunan Eyüp Sultan Camii'inde yapılan kandil programında, Din ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Sinan Dedeler, üç ayların mahiyeti konusunda bilgi verirken, Türk askerinin başarısı ve ümmetin birliği için dualar okundu.

Türk Amerikan toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Ulu Camii'nde buluşan halk ise yatsı namazı ve mevlidin ardından, İdlib şehitlerimiz ve İslam aleminde yaşanan sıkıntıların çözümü için ellerini duaya kaldırdı.

New York ve New Jersey'deki camilerde eller Mehmetçik için duaya kalktı - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Regaib Kandili, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:36 Kaynak: AA
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