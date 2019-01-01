Son Dakika Haberleri: New York, yeni yıla "basın özgürlüğü" temasıyla girdi

New York, yeni yıla "basın özgürlüğü" temasıyla girdi

1 saat önce

ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New York Times Meydanı'nda, yaklaşık bir milyon kişi sağanak altında yeni yıla girdi.

New York, yeni yıla
ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New York Times Meydanı'nda, yaklaşık bir milyon kişi sağanak altında yeni yıla girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:15 

New York Times, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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