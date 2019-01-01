New York, yeni yıla "basın özgürlüğü" temasıyla girdi
1 saat önce
ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New York Times Meydanı'nda, yaklaşık bir milyon kişi sağanak altında yeni yıla girdi.
ABD
'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New York Times
Meydanı'nda, yaklaşık bir milyon kişi sağanak altında yeni yıla girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:15
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