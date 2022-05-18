New Yorker: Buffalo Saldırısı, ABD'de Irkçılığın ve Siyasi Şiddetin Normalleştiğini Gösteriyor - Son Dakika
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New Yorker: Buffalo Saldırısı, ABD'de Irkçılığın ve Siyasi Şiddetin Normalleştiğini Gösteriyor

18.05.2022 12:10
New Yorker: Buffalo Saldırısı, ABD'de Irkçılığın ve Siyasi Şiddetin Normalleştiğini Gösteriyor

NEW YORK, 17 Mayıs (Xinhua) -- Haftalık New Yorker dergisinde Pazar günü çıkan bir köşe yazısında, ABD'nin New York eyaletinde bulunan Buffalo'daki bir süpermarkette Cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırının yalnızca öldürülen insan sayısı nedeniyle değil, saldırının siyasi niteliği nedeniyle...

NEW YORK, 17 Mayıs (Xinhua) -- Haftalık New Yorker dergisinde Pazar günü çıkan bir köşe yazısında, ABD'nin New York eyaletinde bulunan Buffalo'daki bir süpermarkette Cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırının yalnızca öldürülen insan sayısı nedeniyle değil, saldırının siyasi niteliği nedeniyle de dikkat çektiği belirtildi. Köşe yazısında bu saldırının ABD'de ırkçılığın ve siyasi şiddetin giderek normalleşmesi bağlamında düşünülmesi gerektiği belirtildi. 18 yaşındaki beyaz silahlı saldırganın, beyaz üstünlüğü inançlarını ifade eden 180 sayfalık bir "manifesto" yayınladığı iddia ediliyor. Princeton Üniversitesi'nde Afro-Amerikan çalışmaları profesörü Keeanga-Yamahtta Taylor tarafından yazılan köşe yazısına göre, bu nefret dolu metinde, göçmenler ve siyahlar, beyazların "yerlerini alan kişiler" olmakla suçlanıyor.

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Kaynak: Xinhua

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