New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi

03.11.2020 21:45

ABD'de 59. başkanlık seçimi için sandık başına giden New Yorklular seçim beklentilerini AA muhabirine anlattı.

ABD'de 59. başkanlık seçimi için sandık başına giden New Yorklular seçim beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Otobüs şoförü olduğunu söyleyen John Hendricks isimli siyahi seçmen, ülkede yaşananlardan yorulduğunu belirterek, " Donald Trump'ın bu seçimi kaybetmesini umuyorum." dedi.

Amerikan halkının bölündüğünü, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini, işini kaybettiğini söyleyen Hendricks, ülkenin kötü zamanlar geçirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ı "yasalara uymamak ve diktatör olma yolunda ilerlemekle" suçlayan Hendricks, "Demokrasimiz için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

İsmini vermek istemeyen başka bir seçmen, " Trump'ın kazanma ihtimali beni korkutuyor ve kesinlikle Biden'a oy verdim. Trump başkanlığının getirdiği negatif atmosferden rahatsızım." diye konuştu.

Steven Littleton isimli emekli seçmen, "Benim tercihim Trump'tı, oldukça iyi bir iş yaptığını düşünüyorum ve 4 yıl daha hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Seçim yılında mevcut başkanın ne yaparsa yapsın rakibi tarafından her şeyi yanlış yapmakla suçlanacağını vurgulayan Littleton, Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden için, "Gerçek kararlar alma sorumluluğu yok ve tek yapması gereken her şeyi doğru yapacağını söylemek." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın konusunda ise Trump'ın mevcut koşullarda elinden gelenin en iyisini yaptığını savunan Littleton, "Sonuçlardan memnunum. Bu bir pandemi ve insanlar ölür, biz de hayatta kalmak için elimizden geleni yaparız." diye konuştu.

Moda sektöründe çalışan Bulgaristan kökenli Marianne isimli seçmen de "Ben sosyalist bir ülkeden geldim, Cumhuriyetçiyim ve mevcut başkanın (Trump'ın) yeniden seçilmesini istiyorum." dedi.

Trump'ın başkan olarak harika bir iş çıkardığını" söyleyen Marianne, "salgınla da iyi şekilde mücadele ettiğini" ifade etti.

ABD donanmasından emekli olduğunu söyleyen eski asker ise "Biz Joe Biden'ı başkan olarak görmek istiyoruz." dedi.

"Ülkenin bölündüğünü düşünüyorum ve bu durum beni korkutuyor" diyen eski asker, Joe Biden'in mükemmel bir başkan olacağını düşündüğünü dile getirdi.

"Trump seçilirse karşıdaki binadan atlarım" esprisini paylaşan eski asker, Trump'ın ülkeyi birleştirmesi gerekirken böldüğünü ve bu yüzden bu seçimin çok önemli olduğunu ifade etti.

Eski asker, Trump'ın seçim sonuçlarını özellikle de Pennsylvania eyaletinde kabul etmeyeceğini düşündüğünü, seçim sonuçlarının Yüksek Mahkeme'ye taşınabileceğini belirtti.

ABD'de seçim sonrası sivil kargaşa endişesi taşıyıp taşımadığına ilişkin de değerlendirmede bulunan eski asker, Biden'ın kazanması durumunda Trump seçmenlerinin çılgına döneceğini söyledi.

Eski asker, Trump destekçilerinin birçok kişiyi korkuttuğunu ve bu yüzden de birçok kişinin erken oy kullandığını sözlerine ekledi.

New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi
New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi
New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi
New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Seçmen, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New Yorklular ABD başkanlık seçiminden beklentilerini AA'ya değerlendirdi - Son Dakika


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