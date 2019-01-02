Son Dakika Haberleri: New Yorklular Yeni Yılı Atlas Okyanusu'na Girerek Karşıladı

New Yorklular Yeni Yılı Atlas Okyanusu'na Girerek Karşıladı

1 saat önce

ABD'nin New York kenti yakınlarında yer alan Coney Adası'ndaki plaja akın eden yüzlerce kişi, yeni yılda okyanusa girme geleneğini bu yıl da devam ettirdi.

ABD'nin New York kenti yakınlarında yer alan Coney Adası'ndaki plaja akın eden yüzlerce kişi, yeni yılda okyanusa girme geleneğini bu yıl da devam ettirdi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:07 

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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