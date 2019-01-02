New Yorklular Yeni Yılı Atlas Okyanusu'na Girerek Karşıladı
1 saat önce
ABD'nin New York kenti yakınlarında yer alan Coney Adası'ndaki plaja akın eden yüzlerce kişi, yeni yılda okyanusa girme geleneğini bu yıl da devam ettirdi.
ABD'nin New York kenti yakınlarında yer alan Coney Adası'ndaki plaja akın eden yüzlerce kişi, yeni yılda okyanusa girme geleneğini bu yıl da devam ettirdi
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:07
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