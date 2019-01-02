New Yorklular Yeni Yılı Atlas Okyanusu'na Girerek Karşıladı

ABD'nin New York kenti yakınlarında yer alan Coney Adası'ndaki plaja akın eden yüzlerce kişi, yeni yılda okyanusa girme geleneğini bu yıl da devam ettirdi.

ABD'nin New York kenti yakınlarında yer alan Coney Adası'ndaki plaja akın eden yüzlerce kişi, yeni yılda okyanusa girme geleneğini bu yıl da devam ettirdi

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan Boşanma Haberlerine Sitem Etti: Ayrılmıyoruz, Boşanmıyoruz

Altının Gram Fiyatı Yeni Yıla Yükselişle Başladı

Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı

Netflix, Cemal Kaşıkçı Cinayeti ile İlgili Bölümü Yayından Kaldırdı