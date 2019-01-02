Son Dakika Haberleri: New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

1 saat önce

New York'ta 100 yılı aşkın süredir devam eden yeni yıl geleneğini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu'na girdi.

New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı, System.String[]
New York'ta 100 yılı aşkın süredir devam eden yeni yıl geleneğini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu'na girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00 

New York, Atlantik Okyanusu, Ekonomi
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