New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı
1 saat önce
New York'ta 100 yılı aşkın süredir devam eden yeni yıl geleneğini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu'na girdi.
New York
'ta 100 yılı aşkın süredir devam eden yeni yıl geleneğini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu
'na girdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00
Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı
Ünlü Profesör Canan Karatay, Yeni Yıl Partisinde Sahneye Çıkıp Şarkı Söyledi
Esra Erol, Yeni Yıl Geleneğini Bozmadı
Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu