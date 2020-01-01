New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi - Son Dakika

New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi
6 saat önce
Yeni yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeyen New Yorklular, Brooklyn'deki Coney Island kumsalında denize girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:31 Kaynak: AA
Yeni yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeyen New Yorklular, Brooklyn'deki Coney Island kumsalında denize girdi.
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