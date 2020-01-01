New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi - Son Dakika

New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi

6 saat önce

Yeni yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeyen New Yorklular, Brooklyn'deki Coney Island kumsalında denize girdi.

Yeni yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeyen New Yorklular, Brooklyn'deki Coney Island kumsalında denize girdi.

New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi

Brooklyn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:31 Kaynak: AA
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