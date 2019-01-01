Son Dakika Haberleri: New Yorklular Yılın İlk Gününde Denize Girdi - New

New Yorklular Yılın İlk Gününde Denize Girdi - New

1 saat önce

- Denize girenlerin görüntüleri Yeni yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeyen New Yorklular, Brooklyn'deki Coney Island kumsalında denize girdi.

- Denize girenlerin görüntüleri Yeni yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeyen New Yorklular, Brooklyn'deki Coney Island kumsalında denize girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Brooklyn, Güncel
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