New Yorklular Yılın İlk Gününde Denize Girdi - New
1 saat önce
- Denize girenlerin görüntüleri Yeni yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeyen New Yorklular, Brooklyn'deki Coney Island kumsalında denize girdi.
- Denize girenlerin görüntüleri Yeni yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeyen New Yorklular, Brooklyn
'deki Coney Island kumsalında denize girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:53 Kaynak: AA
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