New Yorkluların Yüzde 76'sı Şiddet Suçlarının Hedefi Olmaktan Endişe Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

New Yorkluların Yüzde 76'sı Şiddet Suçlarının Hedefi Olmaktan Endişe Ediyor

08.06.2022 15:53
New Yorkluların Yüzde 76'sı Şiddet Suçlarının Hedefi Olmaktan Endişe Ediyor

Ankete göre, "Tüm yetişkinlerin üçte ikisi suç mağduru olmaktan endişe ederken, beyaz olmayan 10 New Yorkludan sekizinden fazlası endişeli, yüzde 45'iyse çok endişeli.

Ankete göre, "Tüm yetişkinlerin üçte ikisi suç mağduru olmaktan endişe ederken, beyaz olmayan 10 New Yorkludan sekizinden fazlası endişeli, yüzde 45'iyse çok endişeli."

NEW YORK, 8 Haziran (Xinhua) -- ABD'de Salı günü yayınlanan anket, ülkenin en kalabalık şehri New York'ta yaşayanların yüzde 76'sının şiddet içeren suçların kurbanı olmaktan çok endişeli veya bir şekilde endişeli olduğunu ortaya koydu. Spectrum News NY1 ve Siena Koleji tarafından 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında şehirdeki 1.000 kişiyi kapsayarak yapılan ankete göre, genellikle her 10 New Yorkludan yedisi bugün Kovid-19 pandemisi öncesine kıyasla daha az güvende hissettiklerini söylerken bunların sadece yüzde 25'i kendisini eskisi kadar güvende hissediyor.

Siena Koleji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Don Levy, "Tüm yetişkinlerin üçte ikisi suç mağduru olmaktan endişe duyarken, beyaz olmayan 10 New Yorkludan sekizinden fazlası endişeli, yüzde 45'iyse çok endişeli" dedi. Levy sonuç olarak New Yorkluların yarısının daha güvende hissetmek amacıyla günlük rutinlerini değiştirdiğini söyledi. Anket, New Yorkluların yüzde 85'inin metrolarda daha fazla polis olmasını ve ankete katılanların yüzde 63'ününse metro girişlerinde metal detektörlerinin bulunmasını desteklediğini gösteriyor. Bu arada, New York sakinlerinin yüzde 52'si New York Şehri Polis Departmanı'nın bütçesinin artırılmasını isterken ankete katılanların yüzde 17'si aksi görüşte bulunuyor. Anket, katılımcıların yüzde 35'inin veya tanıdıklarının pandeminin ortaya çıkmasından bu yana akıl sağlığı tedavisi almaya çalıştığını, ankete katılanların yüzde 89'unun halk ya da kendileri için tehlikeli olanların akıl sağlığı tesislerine kabul edilmesinin kolaylaştırılmasını desteklediğini gösteriyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Pazartesi günü yerel savcıları ve hakimleri suçlulara karşı yumuşak olmakla eleştirmiş ve şehrin ceza adalet sisteminin "bütün ülkenin alay konusu olduğunu" söylemişti.

YORUMLAR
500
ABD'de California'daki Cumhuriyetçi Parti Senato adaylığını Gavin Newsom kazandı ABD'de California'daki Cumhuriyetçi Parti Senato adaylığını Gavin Newsom kazandı New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Siena, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New Yorkluların Yüzde 76'sı Şiddet Suçlarının Hedefi Olmaktan Endişe Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:40 SADAT, "Kişilik hakkına saldırı" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:00:19. #1.13#
SON DAKİKA: New Yorkluların Yüzde 76'sı Şiddet Suçlarının Hedefi Olmaktan Endişe Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement