New Yorkluların Yüzde 76'sı Şiddet Suçlarının Hedefi Olmaktan Endişe Ediyor

NEW YORK, 8 Haziran (Xinhua) -- ABD'de Salı günü yayınlanan anket, ülkenin en kalabalık şehri New York'ta yaşayanların yüzde 76'sının şiddet içeren suçların kurbanı olmaktan çok endişeli veya bir şekilde endişeli olduğunu ortaya koydu. Spectrum News NY1 ve Siena Koleji tarafından 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında şehirdeki 1.000 kişiyi kapsayarak yapılan ankete göre, genellikle her 10 New Yorkludan yedisi bugün Kovid-19 pandemisi öncesine kıyasla daha az güvende hissettiklerini söylerken bunların sadece yüzde 25'i kendisini eskisi kadar güvende hissediyor.

Siena Koleji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Don Levy, "Tüm yetişkinlerin üçte ikisi suç mağduru olmaktan endişe duyarken, beyaz olmayan 10 New Yorkludan sekizinden fazlası endişeli, yüzde 45'iyse çok endişeli" dedi. Levy sonuç olarak New Yorkluların yarısının daha güvende hissetmek amacıyla günlük rutinlerini değiştirdiğini söyledi. Anket, New Yorkluların yüzde 85'inin metrolarda daha fazla polis olmasını ve ankete katılanların yüzde 63'ününse metro girişlerinde metal detektörlerinin bulunmasını desteklediğini gösteriyor. Bu arada, New York sakinlerinin yüzde 52'si New York Şehri Polis Departmanı'nın bütçesinin artırılmasını isterken ankete katılanların yüzde 17'si aksi görüşte bulunuyor. Anket, katılımcıların yüzde 35'inin veya tanıdıklarının pandeminin ortaya çıkmasından bu yana akıl sağlığı tedavisi almaya çalıştığını, ankete katılanların yüzde 89'unun halk ya da kendileri için tehlikeli olanların akıl sağlığı tesislerine kabul edilmesinin kolaylaştırılmasını desteklediğini gösteriyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Pazartesi günü yerel savcıları ve hakimleri suçlulara karşı yumuşak olmakla eleştirmiş ve şehrin ceza adalet sisteminin "bütün ülkenin alay konusu olduğunu" söylemişti.