Manchester City, İngiltere Lig Kupası\'nda Newcastle United\'a elendi

İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Newcastle United ile Manchester City kozlarını paylaştı. St. James' Park'ta oynanan karşılaşmayı Newcastle United 1-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

TEK GOLÜ ISAK KAYDETTİ

Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti 53. dakikada Aleksander Isak kaydetti. De Bruyne, Stones, Bernardo Silva, Rodri gibi oyuncularından yoksun olan City, rotasyon kadrosuyla çıktığı zorlu mücadelede elenerek turnuvanın dışında kaldı.

GELECEK TUR 30 EKİM'DE

Büyük heyecana sahne olacak olan İngiltere Lig Kupası'nda bir sonraki turun kuraları ise 30 Ekim'de çekilecek.