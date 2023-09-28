Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a elendi - Son Dakika

Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a elendi

Manchester City, İngiltere Lig Kupası\'nda Newcastle United\'a elendi
Son Güncelleme: 28.09.2023 00:55

Newcastle United, Manchester City'i 1-0 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Newcastle United ile Manchester City kozlarını paylaştı. St. James' Park'ta oynanan karşılaşmayı Newcastle United 1-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

TEK GOLÜ ISAK KAYDETTİ

Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti 53. dakikada Aleksander Isak kaydetti. De Bruyne, Stones, Bernardo Silva, Rodri gibi oyuncularından yoksun olan City, rotasyon kadrosuyla çıktığı zorlu mücadelede elenerek turnuvanın dışında kaldı.

Newcastle, İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City'i eledi

GELECEK TUR 30 EKİM'DE

Büyük heyecana sahne olacak olan İngiltere Lig Kupası'nda bir sonraki turun kuraları ise 30 Ekim'de çekilecek.

Newcastle, İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City'i eledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Newcastle United FC, Manchester City FC, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a elendi - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında ilk açıklama
00:33 Tarsus'ta bir kadın, yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü
00:21 Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a elendi
00:05 Taraftarlar gibi düşünmüyor! Şenol Güneş yönetime sahip çıktı
23:52 Yunanistan'ı Elias Fırtınası vurdu
23:52 Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
23:46 Beşiktaş taraftarlarından Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı
23:23 İzmir'de hastaneden 3 günlük bebeği kaçıran kadın yakalandı
23:05 Özgür Özel'e Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yla ilgili infial yaratan sözleri soruldu: Linç edecek bir şey göremiyorum
23:02 Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 01:34:35. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement